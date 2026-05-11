Başakşehir'de kolonya imalathanesinde yangın: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İkitelli OSB Heskop Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı kolonya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kimyasal maddenin iş yerlerinin altında bulunan otoparka akmasıyla buraya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanırken, iş yerinin duvarlarının da yıkıldığı görüldü.

Öte yandan yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağının burkulması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Görgü tanıklarından Fatih Kiper, gazetecilere, önce bir patlama sesi geldiğini, yerin sallandığını ve deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Yangın olduğunu görünce dışarı çıktıklarını belirten Kiper, "Tekrardan girip baktığımızda arkadaşımızın dükkanında araç yangını çıkmıştı. Dükkandan insanları çıkartıp dışarı çıktık" dedi.

Kolonyanın her yere dağıldığını ve yangının bu şekilde yayıldığını dile getiren Kiper, "Biz de kendimizi zor kurtardık. Dışarı çıktığımızda 15 kişi gördük kapının önünde. Diğer taraflarda yatan insanlar varmış, onlardan haberimiz yok" ifadelerini kullandı.