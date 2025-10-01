Başakşehir'de malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Başakşehir'de, Metal İş Sanayi Sitesi'nde plastik malzemelerin olduğu 2 katlı depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir İkitelli Metal İş Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plastik malzemelerin olduğu iki katlı depodan alevlerin yükseldiğini görenler durumu ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri farklı noktalardan yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.