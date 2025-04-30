Başakşehir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde binlerce yurttaş bir araya geldi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden gösteriler devam ediyor.

CHP'nin başlattığı ve çarşamba günleri gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bugünkü adresi Başakşehir'de binlerce yurttaş bir araya geldi.

Mitingin ilki kayyum atanan Şişli'de ikincisi ise Beylikdüzü'nde düzenlenmişti. On binlerin akın ettiği mitingde yeni adres AKP'nin seçimlerde yüzde 46 oranında oy aldığı ve İstanbul içindeki kalesi olarak değerlendirilen Başakşehir'di.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingde konuşması bekleniyor.