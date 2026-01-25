Başakşehir'de park halindeki tırın kayarak 5 araca çarpması kameralara yansıdı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de park halindeki tırın kayarak 5 araca çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Başak Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta bir tır park edildikten sonra henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.

Kayan tır, kaldırıma çıktıktan sonra sokakta bulunan 5 araca çarparak durdu.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, park halindeki tırın kayması ve araçlara çarpması yer alıyor.

Ayrıca sokakta bulunan bir kişinin de son anda aracına binip tırdan kaçtığı görülüyor.