Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
İstanbul'un Başakçehir ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Başakşehir'in İkitelli bölgesinde bulunan sanayi sitesindeki 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor