Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

İstanbul'un Başakçehir ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 16.09.2025 11:37
  • Giriş: 16.09.2025 11:37
  • Güncelleme: 16.09.2025 11:44
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da sanayi siyesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Başakşehir'in İkitelli bölgesinde bulunan sanayi sitesindeki 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

