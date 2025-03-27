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Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 27.03.2025 12:12
  • Giriş: 27.03.2025 12:12
  • Güncelleme: 27.03.2025 12:21
Kaynak: AA
Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İkitelli'deki Aykosan Sanayi Sitesi'nde motor üreten 5 katlı iş yerinde atık malzemenin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin dış cephesine de sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, gelen itfaiye görevlilerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olayda, iş yerinde hasar oluştu.

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