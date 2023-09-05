Başakşehir'de sel: Metroyu sular bastı, vatandaşlar kütüphanede mahsur kaldı

İstanbul'un kuzeyinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle Başakşehir'deki Millet Kütüphanesi'ni sel bastı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, onlarca insanın kütüphane içinde kurtarılmayı beklediği görüldü.

İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran yağmur sonrası hayat felç oldu. Birçok araç su altında kalırken, trafikte de sorunlar yaşandı.

METRO SULAR ALTINDA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde şiddetli yağış sonrası Başakşehir Metrosu'nu su bastı. İnsanlar yürüyen merdivenlerden güçlükle kendisini dışarı atabildi.

KÜTÜPHANEDE SIKIŞTILAR

Öte yandan Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde de sel sebebiyle vatandaşlar kütüphanede sıkışarak zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış yurttaşları endişeye sevk ederken önlemlerin alınması gerektiğine dair yeni paylaşımlar yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANI KARTOĞLU: VATANDAŞLARIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." açıklaması yaptı.

BENZER GÖRÜNTÜLER ARNAVUTKÖY'DE DE YAŞANDI,

Arnavutköy’de de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede metrekareye düşen yağışın 120 kilograma ulaştığı bildirildi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arnavutköy’de metrekareye düşen yağışın 70 kilogramı geçtiğini duyurdu. İmamoğlu "Şu an özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerimizde yoğun yağış görülmekte. Arnavutköy’de metrekareye düşen yağış 70kg’ı geçti. Yağış bölgesinin su havzalarının bulunduğu alanda yoğunlaşması İstanbul için iyi haber. Yine de vatandaşlarımızı tedbirli olmaları yönünde uyarırız." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağışın olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.