Başakşehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvan minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametine giden Yavuz Haktan A'nın kullandığı 34 GIU 606 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden Zafer A'nın idaresindeki 34 CPB 982 plakalı panelvan minibüs Başakşehir mevkisinde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Haktan A. ile arkasında bulunan Ercan Ş. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercan Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Panelvan minibüsün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle iki şeridi kapanan otoyol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.