Başakşehir'de yolcu minibüsünün karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de yolcu minibüsü ile 2 aracın karıştığı kazada, 12 kişi yaralandı.

Altınşehir Mahallesi Bayramtepe mevkisi yan yolda henüz belirlenemeyen nedenle yolcu minibüsü ile iki araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolun Esenyurt istikametinde trafik akışı durdu.

Araçların kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı normale döndü.