Başakşehir'de zincirleme kaza: Kuzey Marmara otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR arızalanarak orta şeritte duran otomobile arkadan çarptı. TIR'ın arkadan çarptığı otomobilin yarısı yok oldu. Otomobilde sıkışan sürücü ise, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İSTOÇ mevkisinde İstanbul Havalimanı istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre otoyolda seyir halinde olan 23 EE 529 plakalı otomobil arızalandı ve orta şeritte durdu. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan kişi yolun karşısındaki akaryakıt istasyonundaki çalışanlardan yardım istemek için yolun karşısına geçti.

Yağmurda ıslanmamak için sürücünün otomobilde beklediği sırada arkadan gelen TIR, fark etmediği otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yarısı kağıt gibi ezilirken sürücü araçta sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

OTOMOBİLİN YARISI YOK OLDU

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken sğalık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle 2 şeridi kapatılan Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimani istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.Muhammed Ali Sönmez, "Araç orta şeritte arızalanıyor. Bir kişi karşı şeritte olan akaryakıt istasyonuna giriyor.TIR arkadan araca vuruyor. Yaralamalı kaza oldu. 1 kişi içeride sıkıştı şoförü itfaiye aldı" diye konuştu.