Başakşehir'de zincirleme kaza: Yararlılar var, Esenyurt istikameti trafiğe kapatıldı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde aralarında yolcu minibüsünün de olduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralanırken Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.
Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yolcu minibüsünün de aralarında olduğu toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.
Kaza nedeniyle 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.