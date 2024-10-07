Başakşehir'deki düğün magandalarına gözaltı

Başakşehir'de düğün konvoyunda havaya ateş ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.

Güvercintepe Mahallesi'nden meydana gelen olayda, düğün konvoyu sırasında havaya ateş eden iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada havaya ateş edenlerin C.H.(18) ve H.S.(25) olduğu belirlendi. Bugün gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.