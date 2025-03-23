Başakşehir'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen 6 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücülerden Yusuf Can Gümüştepe'nin (20) hayatını kaybettiği belirlendi.
Gümüştepe'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların çekilmesi sonrası normale döndü.