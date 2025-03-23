Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Başakşehir'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 23.03.2025 11:24
  • Giriş: 23.03.2025 11:24
  • Güncelleme: 23.03.2025 11:24
Kaynak: AA
Başakşehir'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen 6 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücülerden Yusuf Can Gümüştepe'nin (20) hayatını kaybettiği belirlendi.

Gümüştepe'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların çekilmesi sonrası normale döndü.

BirGün'e Abone Ol