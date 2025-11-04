Başakşehir'den Bulut'un iddialarıyla ilgili açıklama

Başakşehir Futbol Kulübü, dün Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un 'takım taktiklerinin Başakşehir'e sızdırıldığı' iddiasına cevap verdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Dün Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçının ardından, Antalyaspor Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un açıklamalarında yer alan "kulüp içi taktik bilgilerin sızdırıldığı" yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğine inanıyoruz.

İstanbul Başakşehir FK olarak, her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz.

Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bir bilgi ya da belge almamıştır.

İlgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz.

NURİ ŞAHİN'DEN CEVAP

Konuyla ilgili açıklama yapan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ise, "Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi; gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm" ifadelerini kullandı.