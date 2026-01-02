Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı
RAMS Başakşehir, 32 yaşındaki futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüp, 2020-2021 sezonundan bu yana forma giyen Türüç’e emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
32 yaşındaki oyuncu, RAMS Başakşehir'e 2020-2021 sezonunda transfer olmuştu.