Başakşehir evinde Rize ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

49. dakikada Harit'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

68. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta sahada Laçi'nin pasında sol kanatta Mihaila topla buluştu. Rumen oyuncu, ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

74. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.