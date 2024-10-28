Başakşehir-Eyüpspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, rakipleri karşısında deplasmanda alınan bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kerem Yavaş, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu ve kalecileri Berke Özer'in yaptığı kurtarışlarla takımı ayakta tuttuğunu dile getirdi.

Başakşehir'in kurumsal yapısıyla ülkenin önemli takımlarından biri olduğunu aktaran Yavaş, şöyle konuştu:

"Başakşehir uzun zamandır Süper Lig'de iyi işler yapıyor. Her sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyorlar ve çoğunda da başarılı oluyor. Bu sene de ülkemizi temsil ediyorlar. Geçen hafta Avrupa'da talihsiz bir sonuç aldılar. Bunu telafi etmek isteyeceklerini bekliyorduk, böyle de oldu. Başakşehir'in hücum yönü, savunmasına göre daha zengin. Hücumda çok organize ve değişkenlik gösterebilen tehlikeli bir ekip. Bizim de amacımız topu çok Başakşehir'e vermemekti. Günün negatif tarafı bu oldu. Genel olarak top onlardaydı. Başakşehir gibi takımlara karşı savunmada çok kalınca sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kalecimiz Berke bizi ayakta tuttu. Skoru koruyarak 1 puanla buradan ayrıldık. Başakşehir deplasmanında 1 puan her zaman geçerlidir. Göztepe ve Başakşehir maçlarından 4 puanla döndük. Puan önemli ama oyun gücümüzün lig başı gibi olması gerek. Başakşehir'e Avrupa kupalarında başarılar diliyorum."