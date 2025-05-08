Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi gün ve saat kaçta?

Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kritik haftalarına girilirken, Fenerbahçe 35. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Ligde şimdiye dek 32 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 75 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son olarak Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını zora soktu.

FENERBAHÇE’DE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Zorlu Başakşehir mücadelesi öncesinde Fenerbahçe’de 3 önemli futbolcu sahada yer alamayacak.

Tedavisi süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Çağlar Söyüncü, kadroda bulunmayacak. Öte yandan, sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

DEPLASMANDA GÜÇLÜ BİR GRAFİK

Fenerbahçe, bu sezon deplasman performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, dış sahada çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte Galatasaray ve Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Konyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK karşısında galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında da bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.