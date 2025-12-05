Başakşehir – Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan RAMS Başakşehir – Fenerbahçe karşılaşması, zirve mücadelesinin şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerin namağlup unvanını koruyup koruyamayacağı, taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle maçın yayın saati, eksik oyuncular ve iki takımın ligdeki güncel konumu, karşılaşmaya olan ilgiyi artırıyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER VE SON DURUM

Fenerbahçe, bu önemli maça üç önemli eksiğiyle çıkacak. Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almayacak. Mert Hakan, PFDK tarafından verilen 3 maçlık ceza nedeniyle ilk yarının kalanında forma giyemeyecek. Takımdan bir süredir ayrı çalışan Çağlar Söyüncü ise sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada da görev alamayacak. Ayrıca, Sebastian Szymanski’nin oynayıp oynamayacağı maç günü teknik ekibin vereceği karara bağlı olacak.

Taraftarların merak ettiği bir diğer soru, Fenerbahçe'nin ligdeki konumunun bu maç üzerindeki etkisi oldu. Sarı-lacivertliler 14 maç sonunda topladığı 32 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Galatasaray’ı sadece 1 puan geriden takip ediyor. Bu nedenle alınacak her puanın zirve yarışına etkisi oldukça büyük.

BAŞAKŞEHİR’DE EKSİK OYUNCULAR VE BELİRSİZLİKLER

Başakşehir cephesinde de kritik eksikler bulunuyor. Savunmanın önemli isimlerinden Jerome Opoku sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Takımın gol silahlarından Davie Selke de kart cezası nedeniyle bu mücadelede sahada olmayacak. Öte yandan, Onur Bulut, Yusuf Sarı ve Deniz Türüç’ün durumları henüz netleşmedi; teknik ekip üç oyuncuyla ilgili son kararını maç saatine doğru verecek.

Bu durum, özellikle taraftarların “Başakşehir’in kadro yapısı Fenerbahçe karşısında nasıl şekillenecek?” sorusuna yanıt aramasına neden oluyor. Eksikler nedeniyle orta saha ve hücum hattında farklı rotasyonlar bekleniyor.

İKİ TAKIMIN REKABET GEÇMİŞİ

Sezon Maç Sonucu 24/25 Başakşehir 0-1 Fenerbahçe 24/25 Fenerbahçe 1-0 Başakşehir 23/24 Başakşehir 0-0 Fenerbahçe 23/24 Fenerbahçe 3-0 Başakşehir 22/23 (TURK) Fenerbahçe 2-0 Başakşehir 22/23 Başakşehir 1-0 Fenerbahçe

Son altı resmi maçta Fenerbahçe’nin rakibine karşı belirgin bir üstünlüğü olduğu görülüyor. Taraftarların sıkça sorduğu “İki takımın son maçlarında kim üstün?” sorusunun yanıtı net şekilde Fenerbahçe yönünde şekilleniyor. Sarı-lacivertliler son dört maçta mağlubiyet yaşamadı.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 34 lig maçında sarı-lacivertliler 20 galibiyet alarak belirgin bir üstünlük kurarken, Başakşehir ise 11 kez kazandı. Ayrıca Fenerbahçe’nin rakibine karşı son 7 resmi maçını –6’sı lig, 1’i Türkiye Kupası– kazanmış olması, bu mücadelenin önemini daha da artırıyor. Sarı-lacivertliler bu 7 maçta toplam 17 gol atarken sadece 3 gol yedi ve üç sezondur rakibine puan bırakmadı.

Buna karşın karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı, istatistiklerde ev sahibi adına avantajlı görünüyor. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe’yi konuk ettiği 17 lig maçının 9’unu kazanırken sarı-lacivertliler 7 galibiyet alabildi ve yalnızca 1 maç berabere sonuçlandı. İki takım arasında ligde oynanan son 13 karşılaşmada ise beraberlik çıkmadı; bu süreçte Fenerbahçe 10 maç kazandı, Başakşehir ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. Bu istatistikler, yarın oynanacak mücadeleyi hem rekabet tarihi hem de mevcut form durumu açısından haftanın en merak edilen maçlarından biri hâline getiriyor.

SÜPER LİG PUAN TABLOSUNDA SON DURUM

Sıra Takım Puan 1 Galatasaray 33 2 Fenerbahçe 32 3 Trabzonspor 31 4 Göztepe 26 5 Samsunspor 25 6 Beşiktaş 24 7 Gaziantep 22 8 Kocaelispor 18 9 Başakşehir 16 10 Alanyaspor 16

Lig tablosu incelendiğinde, “Başakşehir Fenerbahçe karşısında puan alabilir mi?” sorusu da sıkça gündeme geliyor. Başakşehir 16 puanla 9. sırada yer alırken, özellikle iç sahadaki performansı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin ise yenilgisiz formu bu mücadelenin zorluk derecesini artırıyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Başakşehir: Jerome Opoku (cezalı), Davie Selke (cezalı), Onur Bulut (şüpheli), Yusuf Sarı (şüpheli), Deniz Türüç (şüpheli)

Fenerbahçe: Jayden Oosterwolde (cezalı), Mert Hakan Yandaş (cezalı), Çağlar Söyüncü (sakat), Sebastian Szymanski (şüpheli), İrfan Can Kahveci (kadro dışı), Emre Mor (statü gereği), Cenk Tosun (kadro dışı)

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Mücadelenin hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakemler olarak görev yapacak. Gürcan Hasova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Tribün Fiyat Doğu Üst ₺1.500,00 Batı Alt ₺1.500,00 Batı Üst ₺1.300,00 Güney Alt ₺800,00 Güney Üst ₺800,00 Kuzey Alt ₺800,00

RAMS Başakşehir – Fenerbahçe maçı biletleri, ev sahibi tribünlerinde Fenerbahçe A.Ş. logolu Passo Taraftar Kartlar hariç tüm Passo kartlarla satın alınabiliyor. Misafir tribün biletleri ise yalnızca Fenerbahçe A.Ş. logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine açık olacak. Son 365 gün içinde Fenerbahçe logolu kartını iptal ettiren taraftarlara ev sahibi tribünlerinden bilet satışı yapılmayacağı kulüp tarafından duyuruldu. Başakşehir’in kararı doğrultusunda kombine ve maç biletlerinde transfer işlemi kapalı tutulurken, misafir tribün biletlerinin satış tarihi daha sonra ilan edilecek. Passo Taraftar Kartı henüz eline ulaşmayan futbolseverlerin maçtan en geç 2 saat önce stadyum gişelerinden tek geçişlik kartlarını teslim almaları gerekiyor; ayrıca Passo Mobil uygulaması üzerinden akıllı telefonla QR kod okutarak stada giriş yapmak da mümkün. Biletler, resmi satış sayfası üzerinden online olarak alınabiliyor: RAMS Başakşehir – Fenerbahçe maç bileti satın al .

RAMS BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir - Fenerbahçe Süper Lig 15. hafta maçı 6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de Bein Sporst 1'den canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Hem Fenerbahçe’nin zirve takibi hem de Başakşehir’in çıkış arayışı nedeniyle oldukça tempolu geçmesi beklenen karşılaşma, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olacak. Eksikler, lig sıralaması ve rekabet geçmişi düşünüldüğünde iki tarafın da kazanmak için sahaya tüm gücüyle çıkacağı öngörülüyor.