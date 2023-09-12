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Başakşehir FK, Berkay Özcan'ın sözleşmesini uzattı

Başakşehir FK, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 17:16
  • Giriş: 12.09.2023 17:16
  • Güncelleme: 12.09.2023 17:17
Kaynak: DHA
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Başakşehir FK, Berkay Özcan'ın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpte toplamda 164 maça çıkan Berkay Özcan, 9 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

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