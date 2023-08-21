Başakşehir FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Başakşehir FK, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sezona ilk 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle başlayan turuncu-lacivertli ekip, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana topla ısınmayla başladı.
Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
İstanbul ekibi, yarını izinli geçirecek.
Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı idman ile devam edecek.