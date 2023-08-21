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Başakşehir FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 21.08.2023 15:03
  • Giriş: 21.08.2023 15:03
  • Güncelleme: 21.08.2023 15:03
Kaynak: DHA
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Başakşehir FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Başakşehir FK, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sezona ilk 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle başlayan turuncu-lacivertli ekip, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana topla ısınmayla başladı.

Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

İstanbul ekibi, yarını izinli geçirecek.

Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı idman ile devam edecek.

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