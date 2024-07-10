Başakşehir FK, hazırlık maçında Zeleznicar'ı 2-1 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın Belgrad kentinde sürdüren Başakşehir FK, hazırlık maçında Zeleznicar'ı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezona Sırbistan'ın Belgrad kentinde yaptığı kampla hazırlanan İstanbul ekibi, hazırlık maçında Zeleznicar ile karşı karşıya geldi. Başakşehir FK, Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı Dimitris Pelkas ve Danijel Aleksic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadeleyi Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Asbaşkan Mesut Altan ve Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da izledi.