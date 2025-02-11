Başakşehir FK, Ivan Brnic’i kadrosuna kattı

Başakşehir FK, bonservisi Yunan ekibi Olympiakos’ta bulunan, bu sene kiralık olarak NK Celje’de forma giyen sol kanat oyuncusu Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

23 yaşındaki Hırvat oyuncu bu sene NK Celje formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 6 gol ve 2 asist yaptı.

Lacivert-turunculu ekip şu ifadelere yer verdi: