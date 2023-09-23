Başakşehir-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, RAMS Başakşehir deplasmanının zor olduğunu belirterek, "Geçen haftaki galibiyetlerinden sonra daha moralli bir şekilde çıkacaklarını bekliyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İlk yarının sonlarına doğru bulduğumuz gol öne geçmemizi sağladı. İkinci yarının belli bölümüne kadar da bizim için iyi giden bir oyun vardı. 2-0 öne geçtikten sonra top hep bizdeydi. Ziyech sakatlanıp çıkarken, 10 kişi kaldık. O dakikada golü yedik. O bizim için bir şansızlıktı. Devamında da yine girdiğimiz pozisyonlar vardı. Maçın geneline baktığımızda bugün kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Önemli üç puan bizim için. Dört maç üst üste kazandık. Şu anda ligde lideriz. Bunu da devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk, yoğun bir tempo içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Bu maç trafiğinin içerisinde kazanarak devam etmek istiyoruz. Hazır olmayan oyuncularımızı da yavaş yavaş takımın içerisine sokmaya çalışıyoruz. En yüksek performanslarını bulduklarında Galatasaray daha da güçlü olacak." ifadelerini kullandı.

Zaha'yı oyuna almaya çalıştıkları anda gol yediklerini aktaran Buruk, "Ziyech değişiklik için saha dışına çıktı. Zaha tam gireceği zaman hakem parmağındaki yüzüğü gördü. Onu bantlamamış. Onu çıkarmasını istedi. O arada Kerem de yerini değiştiriyordu. Başımıza az gelecek bir şey. Ama bu da bize ders oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sanchez bence takıma önemli katkı sağladı"

Okan Buruk, Galatasaray'da ilk maçına çıkan savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in performansından memnun kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zaten Sanchez maça ilk 11'de başlayacaktı. Nelsson'u dinlendirecektik. Sanchez bence takıma önemli katkı sağladı. Hem hava topları hem de takımı öne doğru çıkartması... İlk maçına göre istekli ve motiveydi. Takıma da arkadan konuşarak önemli destek verdi. Kaan Ayhan da çok iyi oynadı. Abdülkerim'in performansını da çok beğendim. Bir stoper için sol bek oynamak kolay değil. Bence onu da iyi oynadı. Bugün bizim cebimizde kalanlardan birincisi Abdülkerim'in sol bek oynaması, ikincisi de Ziyech'in 10 numara pozisyonunda neler yapabileceğini göstermesi oldu. Bunlar bizim için olumlu geri dönüş oldu."

Buruk, yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili soru üzerine, "Yabancı sınırıyla ilgili belki bir çalıştay olacak. Geçen sene de oldu. Bir çalıştayın bir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum. Verilen karara da saygı duyuyorum. Böyle bir karar verilmiş, biz de ona adapte oluyoruz. Kadro yapımızı da ona göre kuruyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Vincenzo Montella'nın getirilmesi konusunda ise "Bir değişim oldu. Ülkemiz ve milli takım için hayırlısı olsun. Önemli bir şansımız var. Kaybettiğimiz bir şey yok. Ben yüzde 90 bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Çıkma olasılığımız çok yüksek. Ülkemiz için inşallah hayırlısı olur. Yeni hocamıza başarılar diliyorum. Böyle bir karar verildi. Bize düşen destek olmak." açıklamasını yaptı.

- "Icardi gün geçtikçe forma giriyor"

Sarı-kırmızılı teknik adam, golcü futbolcuları Mauro Icardi'nin fiziksel durumuyla ilgili olarak, "Icardi bizimle sezon başı kampı yapmadı. Takıma çok geç katıldı. Çok hızlı bir şekilde takımın içine soktuk. O da en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz takip ediyoruz. Hem kilosunu verdi hem yağ oranı düştü. Gün geçtikçe daha hazır duruma geliyor. Onun kalitesi, oyun içinde yaptıkları, zekası ve golcülüğü birçok şeyin üstüne çıkıyor. O yüzden gün geçtikçe forma giriyor. Biz de onu hep kullanıyoruz. Bundan sonraki maçlarda belki yorulduğu yerde onu dinlendirme şansımız olabilir." ifadelerini kullandı.