Başakşehir-Gaziantep FK maçının günü değişti

Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Başakşehir-Gaziantep FK maçının günü değiştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı düzenlemeye göre, daha önce 21 Aralık Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma 22 Aralık Pazartesi gününe alındı.

Değişikliğin gerekçesi, Başakşehir’in hafta içinde Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile karşılaşacak olması olarak açıklandı. İstanbul temsilcisi, perşembe günü oynanacak kupa maçının ardından ligde Gaziantep FK ile sahaya çıkacak.

BURUK’TAN FİKSTÜR TEPKİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından Türkiye Kupası fikstürüne tepki gösterdi. Buruk, kupa maçlarının planlanma sürecine anlam veremediklerini ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Kupa fikstürü 23-24-25’indeydi. Sürpriz bir şekilde bu haftaya koyuldu. Tüm planımızı ona göre yapmıştık. Anlam veremedim. Hem Başakşehir’i hem de bizi mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum, anlamak istiyorum. Neden iki maç arka arkaya koyuldu? Kötü niyet aramıyorum ama bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Günü de değiştirirlerse… Başakşehir’in de buna yönelik bir isteği var.”

Fikstür değişikliğiyle birlikte Başakşehir–Gaziantep FK karşılaşması, 17. haftanın pazartesi programında oynanacak.