Başakşehir, Gaziantep FK’yi 5-1 mağlup etti
Başakşehir, Süper Lig’in17. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’yi 5-1 mağlup etti.
Kaynak: ANKA
(İSTANBUL)-Başakşehir, Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’yi 5-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in17. haftasında Rams Başakşehir ile Gazaintep Furbol Kulübü karşılaştı. Başakşehir fatih terim stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan ve hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı maçı Başakşehir 5-1 kazandı.
Konuk takım Gaziantep FK karşıısnda Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eldar Şahmuradov, 30. dakikada Abbosbek Fayzullaev, 53. dakikada Arda Kızıldağ kendi kalesine, 68. dakikada Umut Günei ve 84. dakikada İvan Briniç kaydetti. Gaziantep FK’nın tek golünü 26. dakikada Drissa Camara attı.