Başakşehir - Gaziantep Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılım mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise RAMS Başakşehir FK ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak. İki takım da sezonun son virajına girilirken puan kaybı yaşamak istemiyor.

“Başakşehir – Gaziantep FK maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?” gibi sıkça aranan soruların yanıtları ve maç öncesi tüm detaylar haberimizde…

BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP MAÇININ HAKEM KADROSU KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu önemli mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Yardımcılık görevlerini Bahtiyar Birinci ve Erkan Akbulut üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Alpaslan Şen görev yapacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

“Başakşehir – Gaziantep FK maçı nerede oynanacak?” sorusunun yanıtı da netleşti. Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Başakşehir, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİ KADROSU

Maçın gözlemciliğini Sabit Hacıömeroğlu yapacak. TFF tarafından belirlenen temsilciler ise Berk Özbek, Atalay Bahar ve Mert Tükel olacak.

GÜNCEL PUAN DURUMU: AVRUPA HATTI KIZIŞIYOR

RAMS Başakşehir, 45 puanla 6. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılmak için büyük bir avantaj elde etme peşinde.

Gaziantep FK ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor. Bu maç, iki takım için de Avrupa kupalarına katılım yolunda belirleyici olabilir.

“Başakşehir – Gaziantep maçı neden önemli?” sorusunun yanıtı bu sıralamada saklı: Galibiyet, iki takım için de sıralamayı doğrudan etkileyebilir.

BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

“Gaziantep maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?” sorusu futbolseverlerin gündeminde. Maç, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Haftanın Avrupa hattını etkileyecek bu kritik karşılaşması, 20 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 13:30’da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu – İstanbul’da oynanacaktır.