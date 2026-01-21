Giriş / Abone Ol
Başakşehir 18 yaşındaki genç oyuncusu Abdoulie Njie ile sözleşme yeniledi.

Spor
  • 21.01.2026 14:51
  • Giriş: 21.01.2026 14:51
  • Güncelleme: 21.01.2026 14:53
Kaynak: AA
Başakşehir genç forvetle sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, kulübün altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Gambiyalı forvet Abdoulie Njie ile sözleşme yeniledi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Gambiyalı Abdoulie Njie ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Njie'e başarılarının devamını diliyoruz."

