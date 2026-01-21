Başakşehir genç forvetle sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, kulübün altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Gambiyalı forvet Abdoulie Njie ile sözleşme yeniledi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Gambiyalı Abdoulie Njie ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Njie'e başarılarının devamını diliyoruz."