Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında farka koştu

Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Turuncu-lacivertliler, karşılaşmanın henüz ilk yarısında bulduğu gollerle sonuca gitti.

Maça hızlı başlayan Başakşehir, 9. dakikada öne geçti. Bertuğ Yıldırım ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Eldor Shomurodov, kaleci Velho’nun üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla takımını 1-0 öne taşıdı.

35. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Hanousek’in ortasında Koita’nın arka direkte yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.dakikada fark ikiye çıktı.

ÜST ÜSTE GOLLER

36. dakikada Sol kanattan Brnic’in ortasında Yusuf Sarı’nın topuk pasıyla buluşan Shomurodov, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

İki dakika sonra Başakşehir bir kez daha sahne aldı. Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ortasında Bertuğ Yıldırım’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-0’a geldi. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.

İkinci yarıda Gençlerbirliği farkı azaltma çabası gösterse de aradığı golü bulamadı. 64. dakikada Göktan Gürpüz’ün pasında savunma arkasına sarkan Cihan Çanak’ın ortasında Niang’ın kafa vuruşu auta gitti.

75. dakikada Başakşehir dördüncü gole yaklaştı. Yusuf Sarı’nın pasında Kemen’in şutunu kaleci Velho çelerken, dönen topu tamamlamak isteyen Crespo’ya da geçit vermedi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Başakşehir, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.