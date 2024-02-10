Başakşehir'i 2 golle yenen Galatasaray zirveye yerleşti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Sahasındaki son 29 Süper Lig maçında yenilmeyen Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte seriyi 30 maça çıkarmayı başardı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 66'ya çıkaran Galatasara maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Başakşehir ise 33 puanda kaldı.
Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak. Başakşehir de sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
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