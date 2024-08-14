Başakşehir, Iberia maçı hazırlıklarını tamamladı



UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Başakşehir, yarın saat 20.45’te evinde Gürcistan ekibi Iberia ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler bu maçın son antrenmanını tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yaptı. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken dinamik ısınmayla başladı. Ardından 5’e 2 top çalışmasına geçildi.

Sakatlığı bulunan Matchoi Djalo’nun tedavisi sürerken, takım tam kadro sahaya çıktı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Iberia mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.