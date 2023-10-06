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Başakşehir ile Gaziantep FK, 19. randevuda

Ajans Haberleri
  • 06.10.2023 17:26
  • Giriş: 06.10.2023 17:26
  • Güncelleme: 06.10.2023 17:26
Kaynak: İHA
Başakşehir ile Gaziantep FK, 19. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK, toplamda 19. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Başakşehir, yarın saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan turuncu-lacivertliler, 4 puanla 18. sırada bulunuyor. Gaziantep ekibi ise 2 galibiyet, 5 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor. 

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