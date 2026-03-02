Başakşehir ile Trabzonspor kupada çeyrek final için sahada

Başakşehir, Türkiye Kupası A Grubu’ndaki 4. ve son maçında yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Grupta oynadığı üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan Başakşehir, son haftaya 6 puanla ve averajla dördüncü sırada girdi. Turuncu-lacivertliler, son maçta alacağı sonuca göre çeyrek finale yükselme şansını koruyor.

ÇEYREK FİNAL HESAPLARI

Trabzonspor ise grupta aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olmasına rağmen averajla üçüncü basamakta yer alıyor. Bordo-mavili ekip de Başakşehir deplasmanında alacağı sonuçla üst tura çıkmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda A, B ve C gruplarında sekizer takım mücadele ediyor. Dördüncü ve son hafta maçlarının ardından gruplarında ilk iki sırayı alan altı takım ile en iyi iki grup üçüncüsü, kupada çeyrek finale yükselecek.