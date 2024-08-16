Başakşehir'in Konferans Ligi Play-Off Turu rakibi belli oldu
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İskoçya temsilcisi St. Patrick's ile eşleşti.
Kaynak: Spor Servisi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i eleyen ve play-off turuna yükselen Başakşehir'in rakibi belli oldu.
Başakşehir, İskoçya'nın St. Patrick's Athletic ekibiyle eşleşti.
St.Patrick's, bir önceki turda Azerbaycan temsilcisi Sabah’ı mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
ST. PATRİCK’S-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir, play-off mücadelesinin ilk maçını deplasmanda 22 Ağustos Perşembe, rövanş karşılaşmasını ise İstanbul’da 29 Ağustos Perşembe günü oynayacak.
Karşılaşmaların saatlerine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.