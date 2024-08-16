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Başakşehir'in Konferans Ligi Play-Off Turu rakibi belli oldu

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İskoçya temsilcisi St. Patrick's ile eşleşti.

Spor
  • 16.08.2024 13:19
  • Giriş: 16.08.2024 13:19
  • Güncelleme: 16.08.2024 13:24
Kaynak: Spor Servisi
Başakşehir'in Konferans Ligi Play-Off Turu rakibi belli oldu
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i eleyen ve play-off turuna yükselen Başakşehir'in rakibi belli oldu.

Başakşehir, İskoçya'nın St. Patrick's Athletic ekibiyle eşleşti.

St.Patrick's, bir önceki turda Azerbaycan temsilcisi Sabah’ı mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

ST. PATRİCK’S-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir, play-off mücadelesinin ilk maçını deplasmanda 22 Ağustos Perşembe, rövanş karşılaşmasını ise İstanbul’da 29 Ağustos Perşembe günü oynayacak.

Karşılaşmaların saatlerine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

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