Başakşehir'in serisi devam ediyor
Başakşehir, Eyüpspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönerek yenilmezlik serisini sekiz maça çıkardı. İstanbul ekibi haftaya evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, aldığı galibiyetle çıkışını devam ettirdi.
Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Ev sahibi Eyüpspor’un tek golü ise uzatma dakikalarında 90+3’te Umut Bozok’tan geldi.
NURİ ŞAHİN'DEN 8 MAÇLIK SERİ
Bu sonuçla birlikte Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, söz konusu süreçte 6. galibiyetini elde etti.
Puanını 33’e yükselten Başakşehir, üst sıralardaki iddiasını sürdürürken; Eyüpspor 18 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak, Eyüpspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.