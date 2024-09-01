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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir'in fikstürü belli oldu.

Spor
  • 01.09.2024 23:48
  • Giriş: 01.09.2024 23:48
  • Güncelleme: 01.09.2024 23:57
Kaynak: AA
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Fotoğraf: AA

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile karşılaşacak.

İstanbul temsilcisinin fikstürü şöyle:

2 Ekim Çarşamba:

17.30 Başakşehir-Rapid Wien

24 Ekim Perşembe:

19.45 Celje-Başakşehir

7 Kasım Perşembe:

23.00 Kopenhag-Başakşehir

27 Kasım Çarşamba:

18.30 Başakşehir-Petrocub

12 Aralık Perşembe:

20.45 Başakşehir-Heidenheim

19 Aralık Perşembe:

23.00 Cercle Brugge-Başakşehir

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