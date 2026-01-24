Başakşehir'in yükselişi devam ediyor

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kayserispor evinde Başakşehir'i ağırladı. İstanbul ekibi başından sonuna kadar üstün olduğu maçı 3-0 kazandı ve yükselişini sürdürdü. Bu sonuçla Başakşehir 29 puana yükselirken Kayserispor 15 puanda kaldı. Mücadelenin önemli anları:

12. dakikada orta sahanın sağından aldığı topla içe kateden Ramazan Civelek'in şutu Başakşehirli savunma oyuncularına çarparak kornere gitti.

İLK GOL PENALTIDAN GELDİ

14. dakikada sarı-kırmızılıların kullandığı kornerde Ramazan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ortasında topla buluşan Harit, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıyı kullanan Selke, top ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada Başakşehir'in gelişen atağında ceza sahası sağında topla buluşan Harit'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

İkinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Başakşehir birçok gol pozisyonu üretirken 67'nci dakikada Ramazan Civelek'in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. 86'ncı dakikada sahneye çıkan Nuno da Costa mücadelenin skorunu tayin etti: 0-3.