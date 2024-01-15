Başakşehir, İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında soruşturma başlattı

Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, oyuncunun savunmasının talep edildiği belirtildi.

Güncel 15.01.2024 11:48 Giriş: 15.01.2024 11:48

Güncelleme: 15.01.2024 11:54 Kaynak: Haber Merkezi

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RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir" ifadeleri yer aldı. JEHEZKEL GÖZALTINA ALINMIŞTI Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alınmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu, Emniyete götürülmüştü. İsrailli futbolcu Jehezkel: Savaşın bitmesini istiyorum