Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Başakşehir, Konferans Ligi ilk maçında mağlup

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

Spor
  • 21.08.2025 22:50
  • Giriş: 21.08.2025 22:50
  • Güncelleme: 21.08.2025 22:54
Başakşehir, Konferans Ligi ilk maçında mağlup

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Universitatea Craiova oldu.

Romanya ekibine galibiyeti getiren golleri 45+2'de Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora attı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe Günü Universitatea Craiova'nın ev sahipliğinde oynanacak.

BirGün'e Abone Ol