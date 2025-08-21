Başakşehir, Konferans Ligi ilk maçında mağlup
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı ağırladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Universitatea Craiova oldu.
Romanya ekibine galibiyeti getiren golleri 45+2'de Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora attı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe Günü Universitatea Craiova'nın ev sahipliğinde oynanacak.