Başakşehir, Konferans Ligi'nde 2-0'la turladı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk eden Başakşehir, 0-0’ın rövanşında İstanbul’da ağırladığı rakibini 64’üncü dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82’nci dakikada Kemen’in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynan müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Balazs Berke yönetirken, yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yaptı.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve soyunma odasına beraberlikle gidildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iki takımda ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktı. Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan turuncu-lacivertliler 64’üncü dakikada Ömer Ali Şahiner, 82’nci dakikada Kemen’in golleriyle 2-0 galip gelirken UEFA Konferans Ligi’nde de yeni uygulanacak 36 takımlı lig statüsünde yer almaya hak kazandı.

İrlanda ekibinde ise 81’inci dakikada Bolger kırmızı kart gördü ve takımı mücadeleyi 10 kişi tamamladı.