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Başakşehir, Konferans Ligi'nde Cherno More Varna'yı tek golle yendi

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Cherno More ile karşı karşıya geldi. Başakşehir, maçı 1-0 kazandı ve rövanş öncesinde avantajı kaptı.

Spor
  • 24.07.2025 22:22
  • Giriş: 24.07.2025 22:22
  • Güncelleme: 24.07.2025 22:25
Başakşehir, Konferans Ligi'nde Cherno More Varna'yı tek golle yendi

UE

FA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Cherno More ile karşı karşıya geldi. Başakşehir, maçı 1-0 kazandı ve rövanş öncesinde avantajı kaptı.

İstanbul ekibinde galibiyet golünü, 52. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Bu sonuçla birlikte avantajı cebine koyan Başakşehir, rövanşı İstanbul'da 31 Temmuz'da oynayacak.

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