Başakşehir, Konferans Ligi'nde Cherno More Varna'yı tek golle yendi
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Cherno More ile karşı karşıya geldi. Başakşehir, maçı 1-0 kazandı ve rövanş öncesinde avantajı kaptı.
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FA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Cherno More ile karşı karşıya geldi. Başakşehir, maçı 1-0 kazandı ve rövanş öncesinde avantajı kaptı.
İstanbul ekibinde galibiyet golünü, 52. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.
Bu sonuçla birlikte avantajı cebine koyan Başakşehir, rövanşı İstanbul'da 31 Temmuz'da oynayacak.