Başakşehir konuk ettiği Samsunspor’u 4-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Rams Başakşehir sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 19:00’da oynanan maçı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Krzysztof Piatek 19. 58. ve 69. dakikalarda attığı üç golle hat trick yaparak Başakşehir’i Samsunspor karşısında 3-0 öne geçirdi. 89. dakikada Davidson’un attığ gol maçın da skorunu belirledi ve Başakşehir sahasında Samsunspor’u 4-0 mağlup etti.