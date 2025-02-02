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Başakşehir konuk ettiği Samsunspor’u 4-0 mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Samsunspor’u 4-0 mağlup etti.

Spor
  • 02.02.2025 00:34
  • Giriş: 02.02.2025 00:34
  • Güncelleme: 02.02.2025 00:36
Kaynak: ANKA
Başakşehir konuk ettiği Samsunspor’u 4-0 mağlup etti
AA

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Rams Başakşehir sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 19:00’da oynanan maçı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Krzysztof Piatek 19. 58. ve 69. dakikalarda attığı üç golle hat trick yaparak Başakşehir’i Samsunspor karşısında 3-0 öne geçirdi. 89. dakikada Davidson’un attığ gol maçın da skorunu belirledi ve Başakşehir sahasında Samsunspor’u 4-0 mağlup etti.

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