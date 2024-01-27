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Başakşehir, Konyaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 27.01.2024 14:02
  • Giriş: 27.01.2024 14:02
  • Güncelleme: 27.01.2024 14:02
Kaynak: AA
Başakşehir, Konyaspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın saat 13.30'da başlayacak maçta TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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