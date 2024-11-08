Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Parken Stadı'nda saat 23.00'te başlayan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Joey Kooij yönetti.

Başakşehir 26. dakikada Philippe Keny’nin golüyle 1-0 öne geçti. Kopenhag 79. dakikada Amin Chiakha’nın golüyle beraberliği yakaladı. 80. dakikada Krzysatof Piatek ile Başakşehir tekrar öne geçti ve durumu 2-1 yaptı. 83. dakikada Amin Chiakha kendisinin ve takımınınn 2. golünü kaydetti ve durumu 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir konuk olduğu Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.