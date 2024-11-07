Başakşehir-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Avrupa Konferans Ligi maçı şifresiz mi?

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü müsabakasında Kopenhag karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Başakşehir-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Kopenhag ile tarihinde çokça kez karşılaşan Başakşehir maçı için Başakşehir Avrupa Konferans Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Başakşehir-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Avrupa Konferans Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir',n bu sezonki üçüncü Avrupa maçı olacak olan Başakşehir-Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'te oynanmaya başlanacak.

BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Kopenhag maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Joey Kooij yönetecek.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA KONFERANS LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Kopenhag maçı sonrası UEFA Avrupa Konferans Konferans Ligi'nde 3. haftayı geride bırakacak olan Başakşehir'in 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

27 Kasım Çarşamba: 18.30 Başakşehir-Petrocub

12 Aralık Perşembe: 20.45 Başakşehir-Heidenheim

19 Aralık Perşembe: 23.00 Cercle Brugge-Başakşehir

BAŞAKŞEHİR UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KADROSU

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Opoku, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Emre Kaplan, Berat Özdemir, Onur Ergün, Leo Duarte, Lucas Lima, Olivier Kemen, Berkay Özcan, Miguel Crespo, Pelkas, Deniz Türüç, Metin Emre Karaal, Ömer Ali Şahiner, Davidson, Serdar Gürler, Piatek, Keny, Figueiredo oyuncuları yer alıyor.