Başakşehir Kulübü isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü, RAMS Global ile 3 yıl boyunca Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olacak isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Bir otelde düzenlenen imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ, RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, teknik direktör Emre Belözoğlu ve davetliler katıldı.

Başakşehir Kulübü’nün bu sezon sonunda 10’uncu yaşını kutlayacağını anımsatan Gümüşdağ, “10 yıl önce böyle bir otel salonunda Başakşehir A.Ş.’yi kurmuştuk. Başakşehir genç yaşta olmasına rağmen önemli başarıları kısa zamana sığdıran bir takım oldu. Büyük kulüplerle yarıştık. Her sene şampiyonluğu zorladık. Süper Lig şampiyonu olduk. Başarıya odaklı bir takımız. Başakşehir'in önemli başarılara imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

Altyapıda forma giyen genç oyunculara transfer tekliflerinin olduğunu vurgulayan Göksel Gümüşdağ, “Altyapımızdaki 16-17 yaşında çocuklara dünyanın önemli takımlarından teklifler var. Türkiye’nin en önemli futbol akademisinin açılışını da yakında yapacağız. Kalecimiz Deniz Dilmen’e dünyanın tanınmış kulüplerinden teklifler var. Akademiye daha çok ağırlık vereceğiz. 1-1,5 ay içinde açılışını yapacağımızı tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.