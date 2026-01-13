Başakşehir, kupada Boluspor'u mağlup etti

Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında Başakşehir, 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Başakşehir 2-1 mağlup etti.

GALİBİYET GOLÜ DA COSTA'DAN

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Jerome Opoku ve 84. dakikada Nuno da Costa kaydetti. Boluspor'un tek golünü ise 45. dakikada Arda Usluoğlu attı.



Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi Başakşehir, grupta ilk 3 puanını aldı. Boluspor, 1 puanda kaldı. Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında Başakşehir, Karagümrük deplasmanına gidecek. Boluspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.