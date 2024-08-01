Başakşehir, La Fiorita'yı farklı yenerek bir üst tura yükseldi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İlk karşılaşmayı 6-1 kazanan İstanbul ekibi, 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Gürcistan temsilcisi FC Iberia 1999 ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda La Fiorita ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, La Fiorita deplasmanında sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Kendi evinde oynadığı ilk maçta rakibini 6-1 mağlup eden Başakşehir, deplasmanda da bu skoru elde etti ve adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Gürcistan'dan Iberia ile eşleşti.