Başakşehir, La Fiorita'yı farklı yenerek bir üst tura yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İlk karşılaşmayı 6-1 kazanan İstanbul ekibi, 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Gürcistan temsilcisi FC Iberia 1999 ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda La Fiorita ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, La Fiorita deplasmanında sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Kendi evinde oynadığı ilk maçta rakibini 6-1 mağlup eden Başakşehir, deplasmanda da bu skoru elde etti ve adını üst tura yazdıran taraf oldu.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Gürcistan'dan Iberia ile eşleşti.