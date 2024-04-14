Başakşehir ligde iki maç sonra kazandı

Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Pendikspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Başakşehir, ligde 2 hafta aradan sonra 3 puanı aldı.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Figueiredo (2) ve Pelkas'tan geldi. Ev sahibi takımın gollerini ise Thiam ve Midtsjö attı.

Bu sezon ligdeki 13. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 46'ya yükseltti ve Kasımpaşa'yı averajla geride bırakarak 5. sıraya çıktı. Küme düşmeme mücadelesi veren Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada kaldı.

Başakşehir ligde gelecek hafta Rizespor'u konuk edecek, Pendikspor ise Galatasaray'a konuk olacak.

Başakşehir'i konuk eden Pendikspor, mücadelenin 58. dakikasında 10 kişi kaldı.

Mücadeledeki ilk sarı kartını 31. dakikada gören Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Başakşehir'in Pendikspor karşısında attığı goller, Joao Figueiredo-Dimitris Pelkas iş birliğiyle geldi.

Turuncu-lacivertli takımın ilk iki golü Joao Figueiredo'dan gelirken, gol paslarını veren isim ise Dimitris Pelkas oldu.

İstanbul ekibinin son golünü ise Pelkas attı.