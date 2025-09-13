Giriş / Abone Ol
Başakşehir, Nuri Şahin ile prensipte anlaştı

Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile anlaşmaya vardı. Şahin, imza öncesinde son olarak Almanya’da Borussia Dortmund’da görev yapmıştı.

  • 13.09.2025 11:35
  • Giriş: 13.09.2025 11:35
  • Güncelleme: 13.09.2025 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan basın toplantı odasında imza töreni düzenleneceği bildirildi. Törene kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da katılacak.

Nuri ŞAhin en son Almanya'nın B. Dordmund takımını çalıştırmıştı.

