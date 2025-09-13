Başakşehir, Nuri Şahin ile prensipte anlaştı
Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile anlaşmaya vardı. Şahin, imza öncesinde son olarak Almanya’da Borussia Dortmund’da görev yapmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kulüpten yapılan açıklamada, 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan basın toplantı odasında imza töreni düzenleneceği bildirildi. Törene kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da katılacak.
Nuri ŞAhin en son Almanya'nın B. Dordmund takımını çalıştırmıştı.